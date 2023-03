Rixa entre John Travolta e marido de Olivia Newton-John teria impedido ator de ir em funeral

07/03/2023 | 15:11



Olivia Newton-John, famosa por interpretar Sandy no clássico musical Grease: Nos tempos da brilhantina, foi homenageada com um Funeral de Estado, no último domingo, dia 26, em Melbourne, nos Estados Unidos. No entanto, foi a ausência e o silêncio de John Travolta que mais chamou atenção de fãs e internautas, já que o ator, além de interpretar Danny, o par romântico da atriz, foi seu amigo de longa data.

Conforme uma fonte revelou para a revista australiana Woman's Day, o motivo do ator não ter comparecido é uma antiga rivalidade entre ele e o empresário John Easterling, viúvo de Olivia, que teria ciúmes do relacionamento dos dois.

A ícone dos anos 80 morreu em agosto de 2022, em seu rancho na Califórnia, após perder uma batalha de 30 anos contra o câncer de mama. Travolta, que também perdeu sua esposa, foi um dos primeiros a prestar sua homenagem.

Sou seu desde o primeiro momento que a vi e para sempre, declarou à época.

Uma pessoa próxima teria afirmado que a tal declaração de amor postada seria uma despedida para Olivia, e teria sido um deflagrador da tensão entre eles.

- Ele acabou de perder sua amada esposa, e antes que ele tivesse a chance de postar uma homenagem de sua autoria, John Travolta - que está bem ciente de que os fãs sempre quiseram que eles ficassem juntos - sai na frente. Não é nenhuma surpresa que possa haver tensão entre eles.

Apesar de alguns famosos marcarem presença no evento ou prestarem condolências pelas redes sociais, era a aparição do veterano de hollywood que todos esperavam. Diante do total silêncio, várias pessoas cobraram o astro.

Onde está, John? Como ele pode não participar desse momento? Estou chocada!, disse uma internauta.