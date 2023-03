Rei Charles III e Camilla Parker Bowles são recebidos por manifestantes em visita no Reino Unido

07/03/2023 | 15:10



Nesta terça-feira, dia 7, Rei Charles III e a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles fizeram uma visita à Colchester, em Essex, no Reino Unido. No local, o monarca encontrou um grupo contrário aos nobres do lado de fora do castelo.

Durante o passeio Charles e Camilla foram à biblioteca onde manifestantes se concentravam. Nas placas, o público se dirigia diretamente ao monarca com frases de efeito como: Não é meu rei; Charles deve servir o Reino Unido e não aos tiranos do Fórum Econômico Mundial.

Além dos cartazes, as pessoas também levavam megafones. O teórico de conspirações Piers Corbyn movimentou o público enquanto o Rei e a Rainha Consorte tomavam chá com voluntários.

Já outros plebeus curtiram a presença de Rei Charles III e se aglomeraram para tentar uma foto do nobre. Enquanto tentavam abafar os sons da manifestação, os fãs da monarquia pediam apertos de mão para o filho de Rainha Elizabeth II.

A Rainha Consorte Camilla Parker Bowles estava com um visual que chamou a atenção dos internautas com um vestido de seda creme, de autoria de Fiona Clare. Mas uma peça causou alvoroço, a escolha de um chapéu de pele animal.