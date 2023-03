Darlin Ferrattry diz que não ofereceu dinheiro para ocupar cargo de Tati Minerato no Carnaval

07/03/2023 | 15:10



Desmentiu! Darlin Ferrattry se pronunciou sobre uma matéria envolvendo o seu nome. A mãe da cantora Lexa falou de um suposto pagamento de mais de cem mil reais para ocupar o cargo de Tati Minerato no Carnaval do Rio de Janeiro.

- Saiu uma notícia que não é verdade. Sou Imperiana, amo meu Império Serrano, estarei com a Império onde ela estiver, seja no acesso, na série ouro, no grupo especial, iniciou ela, que mandou um recado para Tati:

- Amo de paixão a linda Tati Minerato, coroei ela na Porto da Pedra, foi uma noite linda, maravilhosa. Ela sempre me recebeu com muito carinho, eu jamais ofereci um real para tirar a coroa da cabeça dela. isso não é verdade.

Darlin não parou por aí e ainda falou sobre o seu dinheiro:

- Uma coisa importante que eu quero ressaltar é o seguinte: eu não sou banco não, eu sou uma mulher como qualquer outra que trabalho para ganhar o meu dinheiro. Gente, machuca esse lance de dizer que [...] nem tudo na vida é dinheiro tá, e quem pensa isso está errado. Eu jamais faria isso, eu sou Imperiana.

Incomodada com a repercussão do assunto, a mãe de Lexa recorreu novamente às redes nesta terça-feira, dia 7:

Pela última vez! Nunca ofereci um real para atrapalhar as negociações da Tati Minerato, ela tem as negociações dela com a escola dela. Mentira tem perna curto, isso é feio para todos os envolvidos. A Tati e a escola sabem muito bem que eu falo claramente sobre tudo. Odeio mentira! Se eu não fiz, vou até o final, falo a verdade.