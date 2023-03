Negociação x Investimento: qual vale mais?

Da Redação

Do 33Giga



07/03/2023 | 14:55



Negociação e investimento são dois termos diferentes, mas parte das pessoas fica confusa sobre eles, pois assumem que são a mesma coisa. A verdade é que ambos são negócios lucrativos, mas podem ser diferentes e conter riscos distintos. Algumas pessoas gostam de investir, enquanto outras recomendam negociar, incluindo negociação forex. Mas nenhum deles vale mais que o outro, pois depende apenas de como a pessoa lida com seu dinheiro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Negociação x Investimento

Negociação

A negociação pertence à compra de ativos financeiros, incluindo ações individuais, títulos, EFTs, commodities, títulos e muito mais, com o objetivo de obter lucro a curto prazo. Além disso, os comerciantes usam diferentes plataformas de negociação, por exemplo, negociar trading na Avatrade é preferido por muitos traders.

Além disso, os comerciantes em negociações de curto prazo podem vender e comprar ações várias vezes por dia, semana ou mês. De acordo com a negociação, tende a ser uma estratégia de investimento ativa porque você pode fazer um acordo a qualquer hora do dia.

Investimento

Por outro lado, o investimento está implicado ao situar o dinheiro em qualquer ativo financeiro, incluindo títulos, ações, fundos mútuos, fundos negociados, negociação forex e muito mais. De acordo com o investimento, depois de comprar esse ativo, você espera que seu valor aumente ao longo do tempo. Portanto, isso leva a um investimento de longo prazo, principalmente procurando obter riqueza por meio de apreço moderado e juros de amálgama, em vez de valor de ganho de curto prazo.

Semelhanças entre investimento e negociação

Na medida mais fundamental, negociação e investimento são semelhantes. Ambos os termos participam da abertura de uma descrição para especulação de compra e venda. Sem dúvida, cada termo oferece oportunidades para selecionar uma ampla gama de opções para orientá-lo a atingir os objetivos desejados.

Janela ampla para obter retornos compostos

O composto de locução refere-se a ganhos de investimento e, em seguida, esses ganhos começam a gerar ganhos. Explicando como quando um investidor investe no mercado de ações, ele desenvolve uma perspectiva para o valor do investimento a ser composto. Com o passar do tempo gradual, a capacidade de composição aumenta.

Apesar disso, a composição pode não ser sempre a seu favor, especialmente em um cronograma curto. Embora a composição possa nem sempre funcionar tanto para investimento quanto para negociação. É importante ressaltar que, para negociação, pode ser mais arriscado devido às tendências de negociação de curto prazo para recuperar perdas, pois o investimento de longo prazo pode dar uma chance de recuperar perdas e subir após o acompanhamento do tempo de inatividade.

Objetivo de vencer a inflação

A inflação se comporta como um imposto extra oculto sobre seu dinheiro, pois isso acontece pelo aumento dos preços e diminuindo a capacidade de compra. Notavelmente, a negociação é cercada por várias opções e técnicas de investimento. Portanto, pode ser difícil retratar uma interrupção extensa sobre seus retornos, bem como sobre a capacidade de conservar sua capacidade de compra. Mais importante ainda, é perceptível que a maioria dos investidores de curto prazo perde dinheiro enquanto negocia, o que o torna denso para evitar a inflação.

Diferenças entre negociação e investimento

Perda de dinheiro



Quase todos os investimentos trazem chances de perda de dinheiro e, portanto, as especulações de compra e venda são mais arriscadas quanto mais curto for seu investimento. Existem dois tipos de provocações que os comerciantes enfrentam. A primeira é que o mercado de ações sempre se recupera depois de enfrentar redução e experiência. Notavelmente, nunca se recuperou tão rapidamente quanto a cada queda que levava meses e até anos para manter as recuperações. Consequentemente, os traders podem não obter timelap suficiente para recuperar as perdas.

Em segundo lugar, durante a recuperação do mercado de ações, várias empresas se recuperam, mas algumas podem não se recuperar em termos satisfatórios. Portanto, comprar ações de muitas empresas não significa recuperar todo o dinheiro nesse período.

Ritmo e esforços

Devido à quantidade de escrutínio e negociações necessárias, muitas vezes a negociação triunfante é uma posição em tempo integral. O investimento de longo prazo, por enquanto, geralmente requer um foco para esquecer e definir. Ao adquirir uma ampla gama de fundos e múltiplos investimentos, a pessoa pode ser capaz de obter ganhos significativos a longo prazo no mercado de ações, somando pequenos esforços. Além disso, isso faz com que eles enfrentem todos os altos e baixos durante esse período de tempo, juntamente com as ocorrências gerais do mercado.

Representação de portfólio

Devido à quantidade de probabilidade de risco, a negociação geralmente mostra a porcentagem do investimento total de uma pessoa e não inclui todo seu portfólio. Consequentemente, permite-lhes fazer apostas arriscadas sem colocar em perigo os futuros orçamentais a longo prazo.

Qual vale mais?

Embora ambos se relacionem com ativos e mercados financeiros, são denominações diferentes. Portanto, sua generalização é complicada. De acordo com as semelhanças e diferenças dos termos, pode ser cansativo marcar um deles como a melhor estratégia para abordar o mercado de ações.

Se uma pessoa tem medo de baixo risco e deseja evitar fugitivos, o investimento seria a escolha certa para ela. Mas se uma pessoa pode manter as capacidades à medida que o risco assume, então ela pode ter grandes chances de obter grandes ganhos por meio da negociação passo a passo.

É vital entender que tanto o investimento quanto a negociação não são mutuamente exclusivos. Portanto, pode-se juntar ambos, por exemplo, investindo 90% em investimento e 10% em jogar com risco e ganho em negociações soeculatibe de curto prazo.