Esta semana: leilões da Copart trazem oportunidades em motocicletas

A Copart, organizadora de leilões extrajudiciais de veículos, vai promover sete pregões nesta semana, realizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Goiás. Os consumidores terão a oportunidade de participar das sessões marcadas para quarta-feira (8), às 10h no pátio de Goiânia (GO) e às 13h no pátio da mesma cidade.

Na quinta-feira (9), os certames acontecem às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 13h no pátio de Fortaleza (CE) e às 14h no pátio de Itaquaquecetuba, novamente. Por fim, na sexta-feira (10), os leilões serão realizados às 10h no pátio de Osasco (SP) e 12h no pátio de Betim (MG).

Entre as oportunidades disponíveis no site da Copart, uma das categorias que mais chamam atenção é a de motocicletas. Os consumidores poderão adquirir quatro opções da marca BMW: uma R 1250 GS Adventure 2019/2020, com tabela Fipe de R$ 101.671, uma R 1250 RS 2021, com tabela Fipe de R$ 97.735, uma R 1200 GS Adventure 2015, com tabela Fipe de R$ 66.245, e até um modelo mais acessível, G 310 R 2021, com tabela Fipe de R$ 28.366.

Na mesma categoria, apaixonados terão a chance de arrematar na categoria cruiser uma Triumph Street Twin 2019/2020, com tabela Fipe avaliada em R$ 44 mil, e uma naked, como a Honda CB 650 F, com tabela Fipe avaliada em R$ 36.267.

Os motociclistas interessados na marca japonesa Yamaha contarão com a naked XJ6 N 600 2011/2012, com tabela Fipe avaliada em R$ 34.122, a naked MT-03 321 ABS 2022, com tabela Fipe avaliada em R$ 30.075, além da crossover de entrada, XTZ 150 Crosser 2022, com tabela Fipe avaliada em R$ 17.652.

Por fim, os fãs das aventuras esportivas poderão arrematar, na categoria Sport Touring, a Kawasaki Versys 2022/2023, com tabela Fipe avaliada em R$ 52.863.

Os leilões desta semana também contam com opções de veículos de diversas marcas. Os motoristas terão a chance de adquirir dois modelos da marca alemã Mercedes-Benz: um Classe GLA 200 2014/2015, com tabela Fipe avaliada em R$ 117.274, e um Classe C 180 CGI 2011/2012, com tabela Fipe avaliada em R$ 72.646.

Os interessados também poderão fazer a oferta por uma Land Rover Range Rover Evoque 2012, com tabela Fipe avaliada em R$ 102.132, e uma picape Toyota Hilux CD 2014, com tabela Fipe avaliada em R$ 155.363.

Todos os veículos listados acima serão leiloados por meio da plataforma VMC (Venda Meu Carro), oferecida exclusivamente pela Copart no Brasil. Nesta modalidade, os proprietários podem disponibilizar o próprio automóvel em leilão, especialmente carros especiais, como colecionáveis, luxuosos e superesportivos.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do País, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas maiores de idade ou jurídicas.