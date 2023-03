Conheça o TikTok Series, ferramenta para criadores compartilharem conteúdo pago

Da Redação, com assessoria

Nesta terça-feira (7), o TikTok apresenta o TikTok Series, uma nova maneira para os criadores compartilharem histórias, talentos e criatividade com conteúdo premium, ao mesmo tempo em que aprofundam ainda mais a conexão com a comunidade da plataforma.

Conectando comunidades por meio de conteúdo de qualidade

O TikTok Series permite que criadores qualificados façam playlists de conteúdo premium que os usuários podem comprar para acesso. Cada lista pode incluir até 80 vídeos, cada um com até 20 minutos de duração, dando às pessoas um novo e mais longo formato para assistir a seus criadores e conteúdos favoritos.

Os criadores podem selecionar o valor de acordo com o conteúdo exclusivo apresentado, que pode ser acessado por meio de links ou do perfil do criador. Com o TikTok Series, os usuários podem construir relações ainda mais fortes com os seguidores, ao mesmo tempo em que dão a eles uma outra forma de apoiar seus perfis favoritos.

Priorizando um ambiente seguro e acolhedor

O TikTok prioriza a segurança de sua comunidade com o desenvolvimento de ferramentas e continua trabalhando para manter um ambiente seguro e acolhedor, no qual a criatividade e a expressão possam prosperar. Como em todos os conteúdos da rede social, o Series deve obedecer às Diretrizes da Comunidade da plataforma.

O TikTok Series é mais uma solução de monetização da plataforma, que continua desenvolvendo maneiras para que os criadores se sintam valorizados e recompensados enquanto inspiram e envolvem a comunidade. Nesta fase inicial, está disponível apenas para criadores selecionados. Inscrições para participar devem ser abertas nos próximos meses.

Como a ferramenta está em seu estágio inicial, o TikTok está aberto a ouvir atentamente ao feedback da comunidade. Enquanto isso, é possível aprender sobre as muitas maneiras pelas quais os criadores podem ser pagos ou receber recompensas, incluindo o Programa Criativo TikTok Beta, visitando o Portal do Criador.