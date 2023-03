GitHub: alertas para credenciais vazadas estão disponíveis para todos os repositórios públicos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/03/2023 | 14:55



Em dezembro de 2022, o GitHub anunciou a versão beta pública dos alertas de credenciais vazadas em repositórios. Desde o lançamento, 70 mil repositórios públicos ativaram os aletas, o que ajudou desenvolvedores a identificarem milhares de credenciais vazadas.

A partir de agora, a experiência de receber alertas na plataforma está disponível gratuitamente para todos os repositórios públicos. É possível ativar os alertas em todos os repositórios que o administrador quiser receber notificações em caso de credenciais vazadas do GitHub em todo o histórico do repositório, incluindo códigos, issues, descrições e comentários.

A empresa garante que, com o escaneamento de credenciais ativado, os usuários receberão alertas nos casos em que não for possível avisar um parceiro, por exemplo, ou se chaves hospedadas por usuários ficarem expostas, assim como um registro de auditoria completo de ações tomadas após o aviso. Isso possibilita que profissionais tenham uma visibilidade completa na escala de risco.

Um exemplo prático é o caso do consultor DevOps Rob Bos, que habilitou o escaneamento de credenciais em aproximadamente 14 mil repositórios e descobriu mais de mil credenciais. “Minha pesquisa mostra porque todos deveriam ter o escaneamento de credenciais habilitado. Mesmo que eu treine muitas pessoas para usar a Segurança Avançada do GitHub, encontrei credenciais nos meus próprios repositórios por meio do escaneamento”, diz.

Começando com um clique

Qualquer pessoa que seja prorprietária ou administradora de um repositório público pode ativar o alerta de escaneamento de credenciais. Os administradores de Enterprise e donos de organizações também podem fazer ativações em massa de alertas para diversos repositórios, pelo seguindo caminho: ir em “Settings” e clicar em “Code security and analysis” logo abaixo de “Security”; então, encontre “Secret scanning” e clique “Enable” para ativar.

Para mais informações sobre como ativar o escaneamento de credenciais para repositórios, é possível acessar a documentação do GitHub.

Como se tornar um parceiro do escaneamento de credenciais do GitHub

Para provedores de serviço ou pessoas interessadas em proteger usuários compartilhados do vazamento de credenciais, o GitHub oferece o Secret Scanning Parter Program, que atualmente conta com mais de 200 padrões e 100 parceiros. Profissionais interessados podem enviar um e-mail para secret-scanning@github. com.