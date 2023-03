Caminhão com galinhas tomba e carga vira almoço de moradores na zona oeste do Rio

07/03/2023 | 14:37



Um caminhão transportando centenas de galinhas vivas tombou no início da manhã desta terça-feira, 7, próximo ao trevo conhecido como Giro do Cebolinha, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O motorista não se feriu. Algumas aves morreram, outras tentaram fugir mata adentro e muitas foram levadas por moradores da região.

O acidente aconteceu pouco antes das 7h. Logo que o caminhão tombou,

houve o início de um saque. As ave eram transportadas individualmente em engradados plásticos. A Polícia Militar chegou em seguida e isolou a área.

Menos de uma hora após o tombamento, um segundo caminhão da empresa que fazia o transporte das aves chegou ao local para recolher a carga que sobrou. Enquanto os funcionários carregavam o caminhão, era possível ver dezenas de galinhas esperando pacientemente no asfalto, ocupando parte da via que costuma ser bastante movimentada.

Até o fim da manhã, não se sabia o que provocou o acidente.