Isis Valverde e Marcus Buaiz planejam conversar com filhos sobre romance após voltarem de Paris

07/03/2023 | 14:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Isis Valverde e Marcus Buaiz foram flagrados juntos em Paris e as famílias de cada um deles já estariam sabendo do romance. Segundo informações do jornal Extra, os dois ainda não assumiram o suposto namoro para os filhos, o que deixou o empresário chateado.

Os planos eram do famoso conversar com José Marcus e João Francisco, frutos de seu casamento com Wanessa Camargo, e a atriz com Rael, seu filho com André Resende. No entanto, o affair acabou vazando antes do esperado. Uma fonte próxima à dupla comentou com o veículo sobre o flagra:

- Foi uma coincidência dessas da vida eles se encontrarem lá. Muita gente achou que o Buaiz tinha ido só para isso, mas não. Todo ano, nessa época, ele tem compromissos na França. Desta vez coincidiu. Mas eles iriam se encontrar de qualquer modo em outro lugar.

O Extra ainda afirma que, segundo informantes, os boatos de que o romance está rolando há meses não são verdadeiros, pois Isis e Marcus começaram recentemente as paqueras após serem apresentados por amigos em comum e sequer haviam trocado um beijo antes do encontro em Paris.

Redes Sociais

No Instagram, Isis Valverde abriu um álbuns de fotos com registros feitos em Paris e citou uma série da Netflix ao escrever a legenda:

Fazendo a EMILY in Paris.

Um dos cliques exibia um objeto de decoração no formato de uma mão mostrando o dedo do meio no valor equivalente a 2600 reais. Após uma conta da rede social comentar que aqui o tomar no c* estava caro, a artista brincou:

Até o c* está saindo em euro.