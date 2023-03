Juliana Paes vai marcar presença em nova série do Star+

07/03/2023 | 14:11



Juliana Paes está pronta para novos desafios! A atriz de 46 anos de idade vai estrelar a nova série brasileira exclusiva do Star+, La Venganza, dirigida por Gustavo Bonafé, que também esteve a frente de Santo Maldito, já disponível na plataforma.

Ainda não há muitos detalhes da personagem interpretada pela musa, eternizada como Maria Marruá no remake da novela Pantanal, que foi ao ar em 2022, mas as gravações já começam este mês e a artista complementa um elenco de peso que contará ainda com Thomás Aquino e Rodrigo Simas.

Apesar de ter deixado a emissora após mais de 20 anos de contrato exclusivo, Ju ainda participa de alguns projetos pontuais como o programa Caldeirão do Mion, onde ela faz uma ponta como jurada e comentarista do quadro Caldeirola.

Na época em que decidiu não renovar mais seu contrato com a emissora, há um ano, ela ressaltou que tem carinho imenso pela empresa, mas que está na hora de ter mais liberdade para fazer escolhas, conforme contou em entrevista para o podcast Poddelas.

- Eu percebi que eu podia escolher um pouco, cuidar mais das crianças, fazer todas aquelas coisas que a gente quer fazer. Eu quero levar meu filho na aulinha de futebol, ver ele jogar e fazer igual as outras mães. Eu nunca consegui fazer isso. Eu me esforço, viu. Eu me desdobro para conseguir, mas nunca consegui fazer do jeito que eu quero fazer: levar, buscar, colocar uma merendinha. Eu sempre deleguei muito isso apesar de me sentir uma super mãe, mas fiquei com vontade de curtir isso um pouco.

Ainda nessa semana, a diva aproveitou um dia de sol na praia da Barra da Tijuca com amigos e familiares antes de iniciar as filmagens.