Após ter alta hospitalar, Rita Lee anuncia lançamento de livro biográfico

07/03/2023 | 14:10



Rita Lee aliviou o coração dos fãs ao ter alta hospitalar após passar cerca de uma semana internada para realização de exames. Já em casa, a cantora anunciou nesta terça-feira, dia 7, que lançará um livro biográfico no dia 22 de maio.

Em uma publicação no Instagram, a artista exibiu a capa e detalhes de Rita Lee: outra autobiografia, além de contar que não pensou que escrevia outro livro sobre sua vida.

Quando decidi escrever Rita Lee: uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica.

A editora escreveu um texto resumindo a obra, que entregará depoimentos de Rita sobre o tratamento do câncer no pulmão.

Os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora sutil e amoroso, ela não pouco detalhes de seu tratamento. Com franqueza e honestidade, Rita pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Ao nos entregar esse livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita!

E ainda compartilhou algumas curiosidades do livro biográfico da cantora para os fãs já saberem o que esperar.

Curiosidades sobre a obra: Como também é um livro biográfico, Rita faz uma brincadeira com o título de Rita Lee: uma autobiografia (2016), trocando uma por outra; o texto foca os últimos três anos (entre a pandemia e o disgnóstico de câncer); o lançamento será em 22 de maio, dia de santa Rita de Cássia; a foto de capa, de Guilherme Samora, foi pintada por Rita, ganhando cores mais fortes.