Shakira de mudança! Musa vai para Miami após confronto judicial com Piqué

07/03/2023 | 13:11



A cantora Shakira, de 46 anos de idade, está de mudança para Miami, nos Estados Unidos, em três semanas, conforme reportou o jornal Daily Mail. O retorno para a cidade onde está parte de sua família já estava planejado, mas teria sido um dos principais pontos de discórdia entre a musa e o ex-jogador de futebol, Gerard Piqué, durante o acordo extrajudicial que envolve o compartilhamento de guarda dos dois filhos do ex-casal, Sasha, de oito anos de idade e Milan, de dez anos de idade.

A decisão vem logo após um dos períodos mais conturbados na vida da artista, depois de descobrir a traição de Piqué com a estudante Clara Chía, de 23 anos de idade, fato que desencadeou uma série de polêmicas e até rendeu uma música feita pela cantora.

Ainda de acordo com amigos, a diva colombiana iria se mudar em janeiro, mas precisou adiar a viagem por conta da saúde debilitada de seu pai, William Mebarak, que está com 91 anos de idade e foi internado algumas vezes em Barcelona, na Espanha, país onde a musa mora atualmente.

- O estado de saúde do pai dela é muito complicado e ele não conseguiria aguentar o voo a menos que fosse em uma aeronave equipada.

Uma amiga pessoal da artista, Lorena Vázquez, ainda acrescentou para o jornal El Periodico que ela pretende aproveitar mais com as crianças antes delas voltarem para a escola.

- A ideia de Shakira é curtir as férias de primavera nos Estados Unidos e viajar para Miami com os filhos para que eles possam começar as aulas junto com os colegas.

A dupla se separou ano passado em umk divórcio conturbado, mesmo assim, em declaração conjunta, optaram por focar nos filhos: Nosso único objetivo é fornecer a eles [os filhos] o máximo de segurança e proteção, e confiamos que sua privacidade será respeitada. Agradecemos o interesse demonstrado e esperamos que as crianças possam seguir as suas vidas com a privacidade necessária num ambiente seguro e tranquilo.