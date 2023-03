Ex-esposa de Príncipe Andrew diz que Rei Charles III sente que Diana estaria orgulhosa de filhos de Harry e Meghan Markle

07/03/2023 | 13:10



Sarah Ferguson, ex-esposa do Príncipe Andrew, deu uma entrevista para a Glamour e falou sobre a relação entre Meghan Markle, Príncipe Harry e o Rei Charles III.

Na conversa, Sarah abordou o embate entre o casal e o monarca britânico. A Duquesa de Iorque falou sobre a unidade familiar que eles representam e acredita que todos precisam praticar o perdão para que as coisas voltem a funcionar.

Ainda no bate-papo, a ex-esposa de Andrew relembrou a memória de Diana e confessou que as duas eram muito amigas, por isso ela tem um sentimento de profundo orgulho por Harry que se estende aos seus dois herdeiros, Archie e Lilibet. Sarah ainda disse que acredita que Rei Charles compartilha do mesmo pensamento.

- Diana e eu brincamos muito e nos divertimos. Sinto fortemente, e o rei também, [que ela] ficaria tão orgulhosa dos netos. E da família. E eu acredito na unidade familiar. Acho que o perdão é a chave.

Vale lembrar que as coisas estão bastante tensas entre Harry e seu pai desde que o monarca exigiu que o casal tirasse seus pertences da mansão Frogmore Cottage, na Inglaterra.