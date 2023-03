Jenna Ortega fala sobre trabalho em Wandinha: Não quero ser conhecida especificamente por esse papel

07/03/2023 | 13:10



Um dos maiores nomes do terror, Jenna Ortega participou do podcast Armchair Expert na última segunda-feira, dia 6. O programa tem como apresentador Dax Shepard, conhecido pelo filme Quando em Roma, e foi uma oportunidade para que a jovem contasse que não gosta de se ver atuando e que não curtiu muito as cenas de Wandinha:

- Em um trabalho como Wandinha, eu estava tentando fazer algo completamente diferente. Sou naturalmente uma pessoa muito expressiva. Nunca fiz um programa adolescente como esse antes. Não é normalmente o tipo de TV que eu assistiria, então parecia muito deslocado para mim. Não posso assistir meu trabalho, mas posso voltar para casa depois do set e dizer: A cena que filmamos hoje foi boa. Mas em Wandinha, não houve uma cena em que eu fui para casa após uma gravação e disse: Ok, tudo bem.

Surpreendendo o público, Jenna revelou que mesmo que Wandinha tenha aberto mais oportunidades para ela, a atriz não quer ser lembrada só por isso. A artista é atualmente uma das maiores revelações, principalmente no mundo do suspense, com filmes como X, Pânico 5 e A Babá: Rainha da Morte.

- Agora, muitas pessoas me conhecem pela série. Não é meu momento de maior orgulho, o que, eu acho, também adiciona um nível extra de insegurança e estresse porque é como: Não, finalmente estou recebendo essas ofertas incríveis, mas não quero ser conhecida especificamente por esse papel.

Ortega continuou no bate-papo com Dax e falou que chegou a mudar algumas falas de sua personagem para ficar mais adaptado à personalidade exótica da jovem. A atriz, que estará no filme Pânico 6, com estreia prevista para a próxima quinta-feira, dia 9, revelou que ficou super protetora com a pequena Addams.

- Tudo o que ela faz, tudo o que eu tive que interpretar, não fazia sentido para a personagem dela. Ela estar em um triângulo amoroso não fazia sentido. Havia uma fala sobre esse vestido que ela tinha que usar para um baile da escola e ela diz: Oh meu Deus, eu amo isso! Eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu literalmente me odeio. E eu tive que dizer: Não, de jeito nenhum. Houve momentos naquele set em que até me tornei pouco profissional, em um sentido em que comecei a mudar as falas. O supervisor do roteiro pensou que eu estava indo com alguma coisa e então eu tinha que sentar com os roteiristas e eles diziam: Espera, o que aconteceu com a cena? E eu teria explicar por que não podia fazer certas coisas. Eu me tornei muito, muito protetora com ela.

Pânico 6

Jenna Ortega será Tara Carpenter, uma das sobreviventes do massacre feito pelo Ghostface, no novo filme da franquia Pânico. Com a estreia do longa metragem nesta semana, a atriz participou do tapete vermelho da première.

A norte-americana escolheu uma mistura de vestido com um terno, e arrasou no decotão. Junto com o visual ousado, a artista usou uma make básica, com um batonzão vermelho.