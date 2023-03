Vendas no varejo paulistano caem 5,1% em fevereiro ante janeiro, mostra ACSP

07/03/2023 | 12:41



As vendas no varejo paulistano recuaram 5,1% em fevereiro na comparação com janeiro, de acordo com o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo a ACSP, a queda foi resultado do menor número de dias no mês, da diminuição da atividade comercial durante o feriado de carnaval e dos juros elevados, que reduzem o consumo.

Na comparação interanual, as vendas no varejo da cidade de São Paulo avançaram 1,5%. Segundo a ACSP, a alta pode ser atribuída ao aumento do fluxo de turistas e ao crescimento das atividades de carnaval na capital paulista neste ano.

Na avaliação dos economistas do Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) da ACSP, a expectativa é de retração nas vendas do comércio de São Paulo nos próximos meses, na esteira da desaceleração da atividade econômica do País.

"Além disso, existe uma incerteza do que virá pela frente, em relação à reforma tributária, inflação e oferta de crédito", comentou em nota o economista da ACSP Ulisses Ruiz de Gamboa.