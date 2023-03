Graciele Lacerda revela como andam os planos de casamento com Zezé Di Camargo

07/03/2023 | 12:10



Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão noivos desde 2021, porém os pombinhos ainda não decidiram uma data para o casamento. Por causa disso, os fãs ficaram curiosos sobre como andam os planos e enviaram os questionamentos na caixinha de pergunta aberta pela musa fitness nas redes sociais.

Na última segunda-feira, dia 6, Gaciele surgiu nos Stories para revelar quando o casal vai subir ao altar. A influenciadora começou falando que não são apenas os fãs que questionam bastante sobre a data e que amigos também estão ansiosos:

- Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu estou com tanta preguiça, nossos amigos ficam toda hora falando: Quando é que vai ter casamento? Aí eu falo assim: Aí gente, só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho.

Na sequência, a jornalista conta que participou de uma cerimônia de uma amiga e notou a longa lista de afazeres de uma noiva. Graciele não gostou muito e parece desanimada para cumprir todos os requisitos.

- Então não sei quando eu tenho que dar o primeiro passo, agora quem está enrolando sou eu em questão disso, o mô [Zezé Di Camargo] fala não: Vai ter, vai ter. Ai eu fico: Aí meu Deus, tem que começar a organizar as coisas. Eu fico com preguiça.