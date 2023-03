Sistema de valores esquecidos tem congestionamento em 1º dia de acesso, diz BC

07/03/2023 | 12:03



O Sistema Valores a Receber (SVR) voltou a funcionar nesta terça-feira, 7, mas a fila para acessar a plataforma e ter acesso aos recursos que os cidadãos têm direito a receber está enorme. Segundo o Banco Central, às 10h11, havia mais de 300 mil pessoas esperando para saber qual o montante têm "esquecido" nos bancos. O BC informou, contudo, que a fila está andando rápido.

Na primeira fase do SVR, no início de 2022, o site do BC chegou a sair do ar com a alta demanda da população para acessar seus valores esquecidos em meio à economia fraca e à inflação elevada. Depois, o BC criou um site dedicado para o sistema.

O SVR foi reaberto nesta terça, às 10 horas. Nesta nova fase, a autarquia calcula que R$ 6 bilhões podem ser devolvidos. Desde o dia 28 de fevereiro, a população já pode consultar se tem valores a receber.

Do dia 28 até a segunda-feira, 6, já foram 23,8 milhões de acessos, 6,9 milhões (29%) com resultados positivos e 16,8 milhões (71%) com resultados negativos.

O BC alerta, contudo, que os números podem ter duplicidade, uma vez que o sistema contabiliza o mesmo CPF toda vez que há uma consulta.