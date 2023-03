Viagem a Florianópolis – 4 lugares para ver a cidade de cima

Redação

Do Rota de Férias



07/03/2023 | 11:55



Fazer uma viagem a Florianópolis, em Santa Catarina, significa estar cercado por paisagens incríveis banhadas pelo mar. Para aqueles que buscam ver a cidade de cima, existem diferentes pontos turísticos e atrações que oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Confira quatro mirantes que valem a visita!

Viagem a Florianópolis: lugares para ver a cidade de cima

1. Mirante do Morro da Cruz

O Morro da Cruz, localizado no centro da cidade, é um dos melhores lugares para ver Florianópolis de cima. A subida é um pouco desafiadora, mas as vistas da Baía Norte, da Ilha de Santa Catarina e da costa sul de Florianópolis, são recompensadoras.

Um dos trunfos do local é a proximidade com algumas das regiões mais movimentadas da ilha, tornando o mirante um dos melhores para admirar a cidade do alto durante o pôr do sol e ainda aproveitar para descer e apreciar a vida noturna.

2. Mirante do Morro da Lagoa de Conceição

Outro local para apreciar a vista da cidade é o Mirante da Lagoa da Conceição, ao Leste de Floripa. Com vistas panorâmicas do lago que nomeia o morro, esse mirante é ideal para ver o pôr do sol e fechar o dia de praia com chave de ouro.

Além disso, há uma trilha na floresta que leva ao mirante, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de explorar a natureza local.

3. Mirante da Lagoinha do Leste

O Mirante da Lagoinha do Leste é ideal para quem gosta de trilhas e contato direto com a natureza. Apesar do nome, o ponto fica no Sul de Florianópolis e é relativamente distante da região do centro.

O local tem vista para o mar e as rochas nas encostas do litoral. Apesar de não ser muito acessível, é um dos mais recompensadores para quem topa a caminhada.

4. Rooftop do LK Design Hotel

Quando a passagem por um destino é curta ou não permite que o viajante possa se deslocar muito, é comum que ele prefira ficar perto da região central. Para esse público, a dica é ir ao rooftop do LK Design Hotel.

Localizado na Beira-Mar Norte no topo do edifício de 16 andares, o ambiente é requintado e oferece vista panorâmica de 180º para a região central e para o mar. Exclusivo para hóspedes, o espaço de alto-padrão não só oferece um panorama da cidade para contemplar o pôr do sol, como também um ambiente seguro tanto para aproveitar um bom drinque, quanto para uma reunião de negócios.

