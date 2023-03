Após Jogo da Discórdia, aliados viram rivais no 'BBB 23'

07/03/2023 | 11:08



Mais um Jogo da Discórdia marcou o Big Brother Brasil 23. A dinâmica da noite desta segunda-feira, 6, pode ser consagrada como a mais intensa da edição por registrar discussões muito acaloradas, inclusive entre aliados de ambos os grupos.

Os participantes montaram seus pódios e tiveram que escolher entre os outros trios a pessoa mais fraca e, então, definir uma consequência (tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo) com as devidas justificativas. MC Guimê e Ricardo acabaram sobrando entre os grupos e, por isso, formaram uma dupla.

A ocasião marcou alguns embates intensos. Os principais foram entre Key Alves e MC Guimê; Cezar acusando Marvvila de traição; Sarah Aline apontando Fred como "pipoca" no jogo; discussão entre Key e Bruna Griphao; e Ricardo e Fred voltando ao assunto de alianças fora do grupo do Quarto Deserto.

Durante a madrugada, após o fim do Jogo da Discórdia, o resultado da dinâmica seguiu rendendo na casa, oficializando o fim de parcerias e a brusca mudança de aliados para rivais. Veja a seguir o resumo dos principais acontecimentos após a edição ao vivo do BBB 23.

Reunião de condomínio

Os participantes resolveram seguir com o Jogo da Discórdia ao fim da dinâmica. Na sala, eles se reuniram para falar sobre o principal assunto da ocasião: os acordos entre alguns membros de grupos adversários.

Cezar iniciou apontando uma proposta de Larissa e Fred para Gabriel Santana. No entanto, a professora de Educação Física negou qualquer tipo de acordo com os membros do Quarto Fundo do Mar.

O ator também se posicionou, explicando sua interpretação de que Fred poderia jogar com ele futuramente. "Olha como eu tô, por uma má interpretação de uma fala sua", rebateu o influenciador digital, surpreendendo Gabriel, que negou ter culpa da situação.

Sarah Aline coloca Fred 'contra a parede'

Como Líder da semana, Fred indicou Sarah ao Paredão, entretanto, pontuou diversas vezes que estava a protegendo. A psicóloga, então, aproveitou o assunto durante a madrugada para colocá-lo "contra a parede" e repreender a justificativa de que a colocou na berlinda por acreditar que não será eliminada.

"Quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir 'estou protegendo a sua aliada, espero que você fique bem nessa situação', sendo que eu estava indo para o Paredão. E outra coisa, não falem que vocês estão me protegendo sendo que não estão", discursou Sarah na frente dos demais participantes.

Rivalidade firmada entre Fred e Ricardo

Oficialmente, Fred e Ricardo passaram de amigos para rivais. Na reunião de condomínio após o Jogo da Discórdia, o biomédico chamou Gabriel para confirmar a fala do influenciador digital, de que votaria em pessoas do Quarto Deserto antes do ator. "Falou que eu era a última opção dele", confirmou Gabriel. "Isso daí não tem nada a ver", disse Larissa, se intrometendo no assunto.

O tema rendeu ânimos exaltados e Fred afirmou para Ricardo que ele é o seu novo alvo. "Você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo. Ninguém confia em sua palavra. Sua palavra não vale de nada", disparou o influenciador digital.

MC Guimê no meio do embate

MC Guimê acabou no meio do embate entre Fred e Ricardo, seus amigos. No entanto, o cantor não tomou partido e preferiu observar as discussões e conversar individualmente com ambos.

Na cozinha, ele chamou Fred para justificar a escolha de Ricardo, sua dupla na dinâmica. Segundo ele, por ter chamado Key na primeira rodada, o biomédico também quis ter o direito de selecionar alguém. O cantor sugeriu Cezar, mas não adiantou. "Eu não conseguia fazer nada", lamentou.

Fred rebateu, insinuando que Guimê foi conivente com a situação. No entanto, o cantor se defendeu: "Fiquei totalmente quieto, olhando para o lado. Me senti numa situação muito desconfortável. Não tenho nem motivo para isso".

Guimê também conversou com Ricardo. O biomédico, então, sugeriu o afastamento para não prejudicá-lo. No entanto, o cantor negou a opção, pedindo que apenas tomem cuidado com algumas atitudes. "Às vezes, você vai ser um mano que vai agir de uma forma, eu sou uma pessoa que ajo de outra. Mas, pra quem vê só recorte das paradas, às vezes vai achar que o meu jeito de agir é o seu, e o seu jeito de agir é o meu", refletiu o artista.

Reflexão sobre os grupos

Cara de Sapato, Amanda e Aline, que formaram um pódio durante a dinâmica, conversaram sobre o resultado das confusões e analisaram a postura de Fred. Na ocasião, eles imaginaram a possibilidade do influenciador digital ter que decidir entre a médica e Marvvila em um Paredão. "Agora a gente sabe as atitudes que tem que tomar, cada movimento que a gente tem que fazer de acordo com a situação. A gente tem que priorizar quem prioriza a gente", refletiu o lutador.

Lágrimas

Após gritarias, apontamentos e muita discussão, a madrugada acabou em lágrimas. Larissa chorou no Quarto Deserto e foi consolada por Aline Wirley e Bruna. As emparedadas Key e Domitila também trocaram lágrimas, enquanto se abraçavam em uma conversa sobre o resultado do Paredão, que ocorre nesta terça-feira, 7. "Eu sinto dentro de mim que eu vou sair. A Sarah não merece passar por isso, ela é a vítima nessa situação. E de nós duas, a mais forte para aguentar até o final com ela é você", refletiu a jogadora de vôlei.