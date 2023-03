Gritaria, choro e briga generalizada marcam a madrugada do BBB23

07/03/2023 | 11:10



O Jogo da Discórdia prometeu tudo e entregou! A madrugada dos participantes do BBB23 foi marcada por muitas brigas, choro e desabafos. Abalados com todas as revelações realizadas durante a dinâmica, os brothers passaram a noite lavando a roupa suja. Algumas alianças e grupos podem ter sido rompidas após todos os embates.

Cezar deu início a uma briga generalizada ao falar que Fred e Larissa propuseram uma aliança a Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila.

- Semanas atrás, o Gabriel entrou no quarto: Gente, quero falar com vocês para ser coerente, porque não quero que vocês saibam por outra pessoa. Hoje, o Fred e a Larissa vieram para mim, Marvvila e Sarah falar que gostavam muito da gente, que queriam jogar junto futuramente, se houvesse a possibilidade. Eles gostavam tanto da gente, porque queriam se proteger mutuamente. Essa proteção foi vista várias vezes dentro da votação. A partir do momento que você protege algum dos três de alguma forma, eles querem proteger vocês também.

Larissa não gostou e gritou em resposta:

- A gente falou de se proteger?! Eu fiz do meu coração!

Chateada de ter sido colocada no paredão por indicação do líder, Sarah Aline aproveitou para tirar satisfação com Fred. O brother colocou a sister na berlinda com a justificativa de proteger Marvvila, maior aliada da psicóloga.

- Quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir estou protegendo a sua aliada, espero que você fique bem nessa situação, sendo que eu estava indo para o paredão. E outra coisa, não falem que vocês estão me protegendo sendo que não sou eu. Afetos ditam sim prioridades. É por isso que estou no Paredão. Não vem dizer que eu sou uma pessoa incrível, mas eu estou no Paredão, Fred! Estou sim desesperada porque eu estou triste, estou decepcionada.

É claro que também não poderia faltar uma discussão entre Ricardo e Fred!

- O problema que eu tenho com você já era, já falei, disse Alface.

- Você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo. Sua palavra não vale de nada!, rebateu o jornalista.

Em conversa com Domitila na despensa, Key Alves desabafou:

- Eu sinto dentro de mim que eu vou sair amanhã. E, de verdade, se isso acontecer... A Sarah não merece passar por isso, ela é a vítima nessa situação. E de nós duas, a mais forte para aguentar até o final com ela é você.

Cara de Sapato revelou a Aline e Amanda que se incomodou com as atitudes de jogo de Fred e aproveitou para defender Sarah Aline.

- Todas as maneiras que cada um falou... Para mim, hoje não teve ninguém certo na parada. Ninguém certo. Para mim a única pessoa que se expressou aqui de forma correta foi a Sarinha, mas que também poderia ter escutado porque tem que ser um diálogo às vezes.

O lutador explicou questionou o brother sobre as jogadas em grupo, pois ele teria afirmado que o grupo tinha acabado. Amanda então respondeu:

- Então por que ele estava cobrando do Facinho isso? Se não existia grupo. Porque, para mim, existia grupo. Para algumas situações não existia grupo, e para outras sim. Se não existia grupo, ia todo mundo ver o que o Facinho tá fazendo e todo mundo ia falar assim: Cara, beleza.

- Agora a gente sabe as atitudes que tem que tomar, cada movimento que a gente tem que fazer de acordo com a situação. A gente tem que priorizar quem prioriza a gente, disse Cara de Sapato.

Enquanto isso, área externa, Guimê também criticou o pai de Cris enquanto batia um papo com Bruna Griphao.

- Gosto muito do Fredinho, mas acho que foi uma estratégia maluca. Ele pode ter complicado ele e o game dele aqui. A Sarah pode ter feito qualquer coisa no Jogo da Discórdia, mas aqui ela falou pouco, mas falou verdades. Contraditório algumas coisas. Afeto dita prioridades, foi o que ela falou. Insustentável. Tem que ver o que faz sentido. Como para mim minhas coisas estão fazendo sentido, vejo acontecer no lugar de vocês todos. Infelizmente, você estava envolvida nesse tipo de situação. Às vezes, dá vontade de jogar sozinho. Mas eu gosto muito de você e obviamente a gente vai se priorizar e se proteger até onde foi possível.

O rapper também chegou para Ricardo e foi sincero:

- Vou ser muito claro com você e direto. Você, às vezes, vai ser um mano que vai agir de uma forma, eu sou uma pessoa que ajo de outra. Mas, para quem vê só recorte das paradas, às vezes vai achar que o meu jeito de agir é o seu, e o seu jeito de agir é o meu.