Vaticano e Grécia fecham acordo para devolução de mármores do Parthenon

07/03/2023 | 10:52



O Vaticano e a Grécia finalizaram um acordo para a devolução de três fragmentos de esculturas do Parthenon que estão na coleção dos Museus do Vaticano há dois séculos, o último caso de um museu ocidental cedendo às exigências de restituição.

O Vaticano classificou o retorno como uma "doação" ecumênica ao arcebispo cristão ortodoxo de Atenas e de toda a Grécia, não necessariamente uma transferência de Estado para Estado. Mas, no entanto, pressiona o Museu Britânico a concluir um acordo com a Grécia sobre o destino de sua coleção muito maior de esculturas do Parthenon.

O chefe da cidade-Estado do Vaticano, cardeal Fernando Vergez, planejou assinar um acordo na terça-feira para implementar a "doação" durante uma cerimônia privada nos Museus do Vaticano com a ministra da Cultura grega Lina Mendoni e um representante do arcebispo cristão ortodoxo de Atenas e toda a Grécia, disse o Vaticano.

Espera-se que os fragmentos cheguem a Atenas no final deste mês, com uma cerimônia planejada para 24 de março para recebê-los.

Os três fragmentos de mármore que os museus do Vaticano guardaram até hoje representam uma cabeça de cavalo do frontão oeste do edifício, na qual foi representada a disputa entre Atena e Poseidon pelo domínio da Ática.

O outro fragmento é um relevo com a cabeça de uma criança, personagem presente no friso que circundava a cela do templo: um portador dos bolos que eram oferecidos durante a procissão panatenaica em homenagem a Atena, enquanto o outro é uma cabeça de um homem barbudo, que se pensa estar situado numa das métopas do lado sul do edifício, onde estava representada uma Centauromaquia.

Os museus britânicos recusaram décadas de apelos da Grécia para devolver sua coleção muito maior de esculturas do Parthenon, que tem sido uma peça central do museu desde 1816.

No início deste mês, no entanto, o presidente do Museu Britânico disse que o Reino Unido e a Grécia estavam trabalhando em um acordo que veria os Mármores do Parthenon de sua instituição exibidos em Londres e Atenas.

As esculturas do século 5 a.C. são em sua maioria remanescentes de um friso de 160 metros de comprimento que circundava as paredes externas do Templo do Parthenon na Acrópole, dedicado a Atena, deusa da sabedoria.

Grande parte do friso e outras decorações escultóricas do templo foram perdidas em um bombardeio do século 17, e cerca de metade das obras restantes foram removidas no início do século 19 por um diplomata britânico, Lord Elgin. (Com agências internacionais).