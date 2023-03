Entenda por que a Funko vai enterrar US$ 30 milhões em bonecos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/03/2023 | 10:55



A Funko, empresa que produz bonecos colecionáveis de figuras pop, divulgou que enterrará em aterros sanitários os itens que ficaram parados em estoque em 2022. De acordo com a empresa, é financeiramente melhor jogar fora de US$ 30 milhões a US$ 36 milhões em produtos do que mantê-los em depósitos. A “limpeza” será realizada ainda no primeiro semestre deste ano.

A notícia divulgada primeiramente pelo portal de entretenimento Kokatu aponta que, devido ao grande catálogo da Funko, a oferta se tornou maior do que a demanda. Tanto é que o estoque ocioso no final de 2022 totalizou US$ 246,4 milhões – aumento de 48% em relação ao ano anterior. Ainda vale destacar que a dívida total da companhia é estimada em US$ 245,8 milhões e que 10% da força de trabalho será cortada.

A medida para reduzir custos, no entanto, tem causado impacto negativo nos fãs da marca. Em vez de simplesmente mandar os bonecos para o lixão, usuários sugerem doá-los ou até mesmo diminuir o preço. A Funko, por sua vez, não informou por que decidiu seguir com o caminho adotado e não com as alternativas apontadas.