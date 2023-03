Carla Diaz se declara para noivo e presente inusitado levanta suspeitas: Vem baby por aí?

07/03/2023 | 10:10



Como já diria Zezé Di Camargo e Luciano: É o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E parece que Carla Diaz leva muito a sério as declarações que publica para o noivo, Felipe Becari, nas redes sociais, seja em datas especiais ou não.

Na última segunda-feira, dia 6, por exemplo, o amado da atriz comemorou seu aniversário de 36 anos de idade e ganhou um baita textão da artista no Instagram. Ela abriu o coração e não poupou palavras para demonstrar tudo o que sente:

Talvez as palavras não sejam a minha melhor demonstração de amor e competir com um pisciano romântico que nem você não é fácil, começou a loira.

Na sequência, Carla se derrete pelo noivo e deseja que os dois continuem se amando ainda mais após o casamento. Porém, o que chamou a atenção mesmo dos fãs foi uma pequena escolha de palavras feitas pela atriz:

Agora teremos uma nova fase pela frente, que tenhamos sabedoria, paciência e coragem para lidar com tudo, assim como tivemos nos últimos meses.

Eita, mas não parou por aí! Carla alugou um triplex na cabeça das fãs ao mostrar o presente inesperado que comprou para o noivo. Uma calça do time de basquete norte-americano Lakers e uma camiseta do Chicago Bulls, porém em tamanho de bebê.

Na sessão de comentários da publicação feita por Carla, os fãs ficaram eufóricos com a possibilidade de um baby vindo por aí.

Alguém tem dúvida que vem o baby lindo por aí?

Só quero saber se aquele presente era uma dica de que vem baby por aí?

Tem criança chorando aqui, tá vindo neném? Fiquei perdida com aqueles Stories.

Só eu achei que teria um teste de gravidez junto com a roupinha gente?