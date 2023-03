Preta Gil revela próximos estágios da luta contra o câncer: Cirurgia

07/03/2023 | 10:10



Preta Gil compartilhou na última segunda-feira, dia 6, que estava comemorando a chegada da metade de seu tratamento contra o câncer no intestino. A cantora foi diagnosticada no início de 2023, mas já passou por quatro ciclos de quimioterapia.

Nas redes sociais, Preta surgiu bastante animada para conversar com os fãs e sanar as dúvidas que eles tivessem sobre o seu estado de saúde. A filha de Gilberto Gil aproveitou o momento para compartilhar como está enfrentando o momento:

- Vim aqui para dizer que estou bem. Ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimioterapias. Ainda vou fazer mais quatro sessões de quimioterapia. Depois mais cinco semanas de radioterapia. Depois, uma cirurgia. Mas estou bem, no meu processo de cura.

Em seguida, a artista juntou uma sequência de Stories onde respondia perguntas enviadas por fãs. Em seu relato, Preta ressalta que conseguiu obter o diagnóstico com certa rapidez, por isso começou o tratamento o mais rápido possível.

- Demorei pouco tempo [para realizar o tratamento], porque em sete dias já estava com o diagnóstico completo, com imagens, laudos e todos os exames. Comecei o tratamento 12 dias depois de eu ter passado mal.

Na sequência, a cantora revela que tinha alguns sintomas da doença antes mesmo de precisar ficar internada, porém diz que não deu atenção por conta da agenda apertada e muitas outras responsabilidades em sua vida.

Preta também abordou a questão da possível queda de cabelo por conta da quimioterapia, mas já deixou bem claro que esta é sua última preocupação no momento, já que, agora, ela está focada em se curar.

- Eu não faço tratamento para cair o cabelo, tem aquela touca de gelo, né? No meu caso, eu não posso fazer essa touca [...] mas a minha dermatologista me passou uma vitamina para me ajudar, meu cabelo vai cair, pode ser que ele caia pouco, pode ser que ele caia muito, ele já está caindo bastante fios, mas não tufos, ele está perdendo volume, mas eu não estou preocupada.