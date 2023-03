Trio é preso após latrocínio em São Bernardo

Da Redação



07/03/2023 | 09:45



Dois rapazes e uma mulher foram presos após matarem um homem durante assalto a um comércio na rua João Basso, no Centro de São Bernardo, na noite da última segunda-feira (6).

De acordo com as informações da PM (Polícia Militar), o crime aconteceu por volta das 23h45, quando os criminosos assaltaram um restaurante. Ao tentar impedir o roubo, a vítima foi baleada e chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Após a fuga dos suspeitos, os militares passaram a buscar pelos ladrões, que estavam em um veículo modelo Ágile vermelho. Eles foram localizados minutos depois do assalto, ainda na cidade, entre a avenida Faria Lima e a avenida Pery Ronchetti. No carro usado pelo grupo, que era roubado e estava com placas correspondentes a outro veículo, os policiais encontraram uma pistola, quatro celulares e uma quantia em dinheiro que havia sido levada do restaurante.

A mulher detida com os comparsas estava sem documentação e a polícia precisou levá-la até sua casa, no bairro Parque das Garças, para buscar os registros. No local, porém, os militares encontraram duas crianças, filhos da assaltante, que estavam sozinhos na residência. O Conselho Tutelar foi acionado e agora, além do latrocínio, a suspeita deve responder também por abandono.

Preso, o grupo ficou à disposição da Justiça. O caso segue investigado pelo 1º DP de São Bernardo.

SEGUNDO EM TRÊS MESES

Este é o segundo caso de latrocínio registrado em São Bernardo desde o início do ano. Em janeiro, a fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi, de 43 anos, foi morta por Manoel Nascimento Moreira, 43, após reagir a um assalto no bairro Jordanópolis. O homem, que acabou preso três dias depois pela Polícia Civil, levou o carro da vítima, modelo Nivus, que seria entregue a um desmanche.

As imagens das câmeras de segurança gravaram o momento em que Olívia estaciona o veículo, desce e é seguida por Manoel, que tenta pegar sua bolsa onde estaria a chave do carro. A vítima resiste e chega a ser empurrada pelo assaltante até que acaba baleada. Cerca de uma hora antes de matar Olívia, ele teria roubado um outro carro, que também seria entregue para a retirada de peças.

Em 2022, segundo as estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), três latrocínios foram registrados na cidade durante todo o ano.