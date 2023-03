Banco Central libera pagamento com cartões de crédito e débito no WhatsApp

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/03/2023 | 09:55



Na última semana, o Banco Central (BC) decidiu retirar as medidas que impediam o pagamento com cartões de crédito e débito no WhatsApp. Tal mudança permitirá pagar empresas sem sair do mensageiro. Até então, era possível apenas a utilização do aplicativo para transferências entre pessoas físicas.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O pagamento com cartões de crédito e débito no WhatsApp, no entanto, não estará disponível imediatamente. Isso porque a funcionalidade deve ser comunicada para todos os parceiros do serviço com, no mínimo, 30 dias de antecedência. As bandeiras Mastercard e a Visa, por sua vez, já foram anunciadas no serviço. A adesão de novas instituição continua aberta.

Uma vez que o pagamento no WhatsApp estiver liberado, os usuários precisaram cadastrar o cartão de crédito ou débito na função Meta Pay. Também será necessário criar uma senha, que será solicitada toda vez que a pessoa desejar enviar dinheiro.