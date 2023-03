Guia a pé, previsão de chegada e mais: Uber lança funções para aeroportos brasileiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/03/2023 | 09:55



A experiência em aeroportos pode ser complexa, principalmente com o movimento de voos cada vez maior. Por isso, a Uber anunciou hoje (7) novos recursos para aprimorar a experiência dos usuários que solicitam viagens em mais de 30 aeroportos em todo o mundo. No Brasil, as novidades começam por Guarulhos e Congonhas, ambos no estado de São Paulo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Instruções para ir a pé

A partir de agora, usuários receberão instruções de locomoção dentro do aeroporto diretamente no aplicativo da Uber, do portão do desembarque até o local do carro. Esse novo recurso torna ainda mais fácil que motoristas parceiros e passageiros se encontrem no lugar certo e na hora certa. Também reduz o tempo de espera dos condutores que aguardam por viagens nos aeroportos, criando uma experiência mais eficiente.

Tempo de chegada até o embarque

Esse novo recurso informa quanto tempo leva da saída do desembarque até o ponto de encontro com o motorista parceiro, facilitando o planejamento de quem vai pedir uma viagem pela plataforma.

Uber Reserve com amigos

Aperte um botão e planeje uma viagem com diferentes paradas até o aeroporto. É possível também compartilhar a corrida com outras pessoas, adicionando paradas à sua reserva e dividindo a tarifa entre todos. O Uber Reserve permite o agendamento com 30 dias de antecedência. No Brasil, está disponível para Uber Black, Uber Comfort e UberX.

U-Convidado também nos aeroportos

Recentemente, a Uber anunciou um novo recurso por meio do qual o usuário pode pedir uma viagem para outra pessoa, inclusive para aeroportos. A novidade permite inserir nome e telefone do convidado ao solicitar uma corrida para um terceiro.

Uma vez que o usuário utilize o recurso, o nome do convidado será informado ao motorista parceiro, e o convidado, por sua vez, receberá no próprio celular todas as informações necessárias para embarcar na viagem (nome do motorista, além de cor, modelo, marca e placa do veículo). As corridas solicitadas dessa forma podem ser tanto pagas em dinheiro pelo convidado quanto em cartão pelo titular da conta que realiza a solicitação.