Charge do dia

Seri



07/03/2023 | 08:32



O presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, entende que será muito difícil para o deputado federal Marcelo Lima, que se desfiliou da legenda no dia 15 sem dar explicações, conseguir manter o mandato, por ter cometido infidelidade partidária. A direção da sigla entrou com ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) solicitando a perda da cadeira do parlamentar. “Ele simplesmente se desfiliou, procurou o cartório de São Bernardo e não avisou ninguém. Marcelo cometeu erro grave de sair sem discutir com a direção”, disse Paulinho, em entrevista exclusiva ao Diário.