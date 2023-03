PIB da África do Sul encolhe 1,3% no 4º trimestre; em 2022, economia cresce 2%

07/03/2023 | 07:22



O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul encolheu 1,3% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 7, pela agência de estatísticas do país, a Stats SA. O resultado negativo veio após a economia sul-africana se expandir 1,8% no terceiro trimestre ante o segundo. Em todo o ano de 2022, o PIB da África do Sul cresceu 2%, desacelerando fortemente em relação ao avanço de 4,9% registrado em 2021, informou a Stats SA.