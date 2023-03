Obituário - 7 de março de 2023

Ademir Medici



07/03/2023 | 06:10



SANTO ANDRÉ

Moacyr Corvalan, 87. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Daniel, 84. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edson Varella de Barros, 88. Natural de Guariba (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Filomena Moreira Regiani, 85. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ferreira de Morais, 82. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Nadir Noêmia de Paula, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Marinalva da Silva, 64. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André, Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicentina Ambrosano Assis, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

Delfina Lacalle Florindo, 59. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Babá. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Wolfart, 58. Natural do Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Serralheiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerivaldo Aparecido da Silva, 56. Natural de Carapicuíba (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vlademir Szmyhiel, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cozinheiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Olinda de Oliveira, 95. Natural de Petrolina (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição Pereira, 95. Natural de Monsenhor Paulo (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Oswaldo Santos, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria Sanches Giliotti, 86. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Francisca das Dores Santos, 84. Natural de São José do Belmonte (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Maria das Neves Camilo da Silva, 79. Natural de Alagoa Grande (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maria das Graças Vieira de Almeida, 79. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Edson Pires do Amaral, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nova Curuçá, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

José Araújo de Souza, 66. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Lindalva Ribeiro Lunardelli, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Pereira da Silva, 65. Natural de São João do Paudalho (SP). Residia na Vila Divinéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

João Luiz Soares, 62. Natural de Francinópolis (PI). Residia no Jardim São Savério. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Fernando Oliveira de Souza, 59. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Agnaldo da Silva Matos, 57. Natural de Caatinga (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maurício Lima Barbosa, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Rubens Ferreirinha, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antônio Alexandre Cavallini, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Rita Maria de Carvalho, 94. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Abdon Cabral, 87. Natural de Guaraciaba (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Alves de Lima, 70. Natural de Vicência (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Márcio Conceição Silva, 69. Natural de Nova Lima (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Guingaro dos Santos, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdir Duran Pinheiro, 61. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noilson Almeida dos Santos, 60. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Cidade Júlia. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato Batista de Sousa, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Diego Celedônio, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Bárbara Letícia dos Santos, 16. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Maria Helena de Farias Araújo, 80. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 28, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Luiz Sérgio Gonçalves, 63. Natural de Diadema. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 25, sepultado dia 2. Cemitério São José.

Guilherme Henrique Souza, 25. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.