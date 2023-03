Em recuperação pós-pandemia, Santo André recebe 550 mil turistas por ano

Da Redação



07/03/2023 | 06:10



Santo André recebe anualmente cerca de 550 mil turistas. Para detalhar o perfil deste visitante e assim poder definir ações e políticas públicas para o desenvolvimento do turismo, a Prefeitura de Santo André realizou um novo Estudo de Demanda Turística. A primeira versão foi realizada em 2020. O levantamento foi feito pela Strong Business School, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, e foi divulgado na última semana durante reunião do Conselho Municipal de Turismo. “Esse estudo é importante para que possamos identificar e conhecer cada vez mais o perfil do turista da nossa cidade, seja o turista de outras cidades do Grande ABC, de outros estados e até mesmo de outros países. A pesquisa ajuda a entender quanto tempo este turista fica na cidade, onde se hospeda, quanto consome, quais os pontos que mais gostou, por exemplo”, diz o secretário de Desenvolvimento Evandro Banzato.

Para a realização do estudo, que aconteceu com a supervisão, execução e apoio técnico da faculdade Strong Business School, foram aplicados 442 questionários nos principais atrativos turísticos da cidade como a Vila de Paranapiacaba, Sabina Escola Parque do Conhecimento, Santuário Nacional de Umbanda, além da rede hoteleira. O período de aplicação foi entre os meses de maio e novembro de 2022. “Este estudo é muito importante, porque vai nos dar subsídios para desenvolver ações que tornem Paranapiacaba um destino ainda melhor, com mais atrativos para os visitantes que visitam a Vila”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.



A pesquisa identificou visitantes de 100 cidades do Brasil, vindos de 17 estados. O Estado de São Paulo foi a origem de 83,8% do total de visitantes que responderam o questionário. Também foram identificados visitantes vindos da Argentina, do Japão e da Suíça.



Os visitantes com nível superior completo foram a maioria, ou seja, 42% dos entrevistados para o estudo. Visitantes com ensino médio completo representaram 25,8% da amostra. Com relação à ocupação, a pesquisa apontou que quase a metade dos visitantes é assalariada (47,5%) e 18,8% é autônoma. Pessoas que visitam a cidade com a família são a maioria, segundo o levantamento. Este público é responsável por 31,7% da amostra. Casais são 19% dos visitantes e 15,8% viajam sozinhos.



O estudo apontou ainda que a grande maioria dos visitantes visita a cidade por um período de permanência de um dia (67,6%). Apenas 8,6% passam uma pernoite na cidade, e o restante está distribuído entre períodos de três dias a um ano. Os hotéis da cidade foram responsáveis por acolher 82,8% destes visitantes que permaneceram mais de um dia em Santo André.



Atividades de lazer e para descanso foram a principal motivação para as visitas, atraindo 42,3% dos turistas. Em segundo lugar, ficou o turismo de negócios, responsável por 19,5% dos visitantes entrevistados. Já turismo religioso atraiu 10,2% dos turistas. Quando questionados sobre como conheceram a cidade, a grande maioria (49,9%) dos entrevistados afirmou que já conhecia Santo André e 31% receberam indicação de amigos ou parentes. O trabalho foi o motivo para 13,9% dos turistas visitarem a cidade.



O levantamento apontou, ainda, que 26,2% dos visitantes gasta entre R$ 50 e R$ 100, valores que condizem com o período de permanência de um dia na cidade. Gastos entre R$ 101 e R$ 250 são realizados por 25,2% dos visitantes e 14,5 % gastam até R$ 50. No outro extremo, 11% gasta mais do que R$ 1,5 mil.



Os restaurantes são os serviços mais utilizados pelos visitantes, apontados por 34,4% dos entrevistados. Bares e casas noturnas foram citados por 17,2% dos turistas e 8% realizou gastos com presentes e lembranças. Do total de entrevistados, 24,5% já haviam visitado a Vila de Paranapiacaba. Os shopping centers da cidade foram citados por 18,5% dos visitantes, e os bares, restaurantes e a vida noturna de Santo André, por 14,8% dos visitantes. Paranapiacaba recebeu uma análise específica no Estudo de Demanda Turística que pode ser conferido, juntamente com a íntegra do estudo no site da prefeitura.