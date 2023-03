Key Alves e Bruna Griphao batem boca e perdem controle. Confira tudo que rolou no Jogo da Discórdia do BBB23

07/03/2023 | 01:10



Depois de uma formação de paredão espinhosa, o clima na casa do BBB23 é de muitas mágoas e tretas. E foi nessa vibe de tensão, com os ânimos à flor da pele, que aconteceu o Jogo da Discórdia, exibido nesta segunda-feira, dia 6. Diferente de outros momentos do game, dessa vez ninguém pisou em ovos.

No início do programa, Tadeu Schmidt explicou como iria funcionar a reunião, que começou com os brothers formando um trio com aqueles com quem gostariam de ir para a final.

Em seguida eles tiveram que tirar os microfones para iniciar o Tiro, Porrada e Bomba, nome bem sugestivo que deixou claro o climão que iria se instaurar na casa. Para começar o jogo, cada trio deveria escolher outro grupo que acreditava nunca ser capaz de chegar a final. Com a decisão feita, um desses participantes tinha que ser apontado como o mais fraco.

Com isso, o escolhido era colocado em uma cadeira com um alvo. Após os argumentos feitos, eles eram punidos com tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo.

Guimê e Ricardo Alface escolheram o pódio de Key, Cezar Black e Domitila, alegando que Key é uma das pessoas mais fracas do jogo. Em um minuto, os participantes tiveram que explicar os motivos de sua decisão.

- Ela acabou tropeçando na própria arrogância dela, disparou o marido de Lexa.

Logo em seguida o trio formado por Cezar, Domitila e Key detonaram Marvvila, que estava com Sarah e Gabriel. O brother despejou seu rancor na colega de jogo.

Já o grupo de Marvvila, escolheu Fred como o mais fraco e Sarah aproveitou a ocasião para detonar as atitudes do ex-parceiro de jogo que a colocou no paredão. Fred se defendeu admitindo estratégia e apelou para amizade.

Mesmo assim, a discussão entre os dois continuou - com as intervenções de Tadeu.

A primeira rodada acabou com o clima pesado e seguiu com Bruna Griphao, Larissa e Fred escolhendo novamente Key como a pessoa mais fraca. Bruna aproveitou para desabafar:

- Você se aproveitou de um momento de vulnerabilidade minha para hypar uma briga minha com o Alface.

As duas também continuaram a discussão, iniciando uma briga que perdurou a ponto de interromper o jogo. Até Larissa entrou na confusão e Bruna se exaltou.

A segunda rodada do jogo teve novo confronto entre Alface e Fred, já que as equipes formadas não podiam repetir as pessoas selecionadas e a punição.

Marvvila por sua vez, escolheu Cezar para receber a punição, o acusando de ser injusto, sensacionalista e aproveitador. O brother também foi escolhido pelo grupo de Aline, Amanda e Sapato, que acabaram por não falar muito sobre problemas, movimento que foi criticado por Tadeu.

- Se não tinham nada para falar, poderiam ter escolhido outra pessoa, alfinetou o apresentador.

Eita!