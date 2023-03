Soldador e marido de colega bateram boca um dia antes do crime em Mauá

Da Redação



07/03/2023 | 06:08



O soldador Celso Edgar da Silva, de 29 anos, preso por atear fogo e matar o marido de uma colega de trabalho, afirmou que não tinha intenção de tirar a vida de Fabricio Alves de Araújo, 45. Em entrevista para Record TV no último domingo (5), o acusado disse que estava se defendendo depois de receber ameaças de Fabrício. O crime ocorreu no dia 24 de fevereiro deste ano. Um dia antes, Celso e Fabrício trocaram insultos enquanto dirigiam pelas ruas de Mauá.



“Ele já tinha me ameaçado no dia anterior. Eu queria saber o que ele queria comigo. Eu não ia esperar ele me matar”, disse o soldador, ao ser questionado sobre o motivo de se aproximar do carro com produto inflamável. A briga teria começado depois de Celso cobrar a mulher de Fabrício sobre a falta de R$ 150 em seu pagamento. Eles teriam discutido anteriormente por causa do valor.



Na sexta-feira (24), a vítima deixou a mulher no trabalho quando foi surpreendida por Celso, que jogou álcool sobre seu corpo. Posteriomente, Celso correu e foi preso na última quarta-feira (1º). O acusado está preso na Cadeia Pública de Santo André. A audiência de custódia ocorreu na quinta-feira (2). Por determinação do juiz José Wellington Bezerra da Costa Neto, Celso receberá atendimento médico “para averiguação de sua condição mental, ante alegada crise de ansiedade.”



Após conclusão da investigação policial, Celso deve ser denunciado e responderá por homicídio qualificado, varia de 12 a 21 anos. Ele pode ser enquadrado nos incisos segundo e terceiro, que falam sobre motivo torpe e utilizar meios com utilização de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, que possa dificultar a defesa da vítima.



HISTÓRICO

Celso Edgar da Silva já tinha passagem por outro crime. Ele respondeu por furto de estepe em São Bernardo em 2017. O homem cumpria suspensão condicional e deixou de comparecer em juízo mais de 17 vezes. A juíza Fernanda Nara, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo, em despacho informou que um novo descumprimento causaria a revogação do acordo.



PERDÃO

A mulher da vítima, Fabiana Araújo, afirmou em entrevista para Record TV perdoar Celso pelo crime. “Da minha parte, ele está perdoado, mas ele vai pagar pelo que fez”, disse.