CPTM muda plataforma de embarque para o Grande ABC na Barra Funda

Da Redação



07/03/2023 | 06:07



Os trens do Serviço 710 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com destino final Rio Grande da Serra, chegarão à Estação Palmeiras-Barra Funda pela plataforma 7 todos os dias úteis das 4h às 10h, informou a companhia, por nota.

A mudança tem como objetivo, de acordo com a CPTM, melhorar o fluxo de passageiros no local durante o horário de pico da manhã. Nos demais horários e aos fins de semana, será utilizada a plataforma 6.



As mudanças já acontecem desde essa segunda-feira (6). A demanda diária em todas as linhas da CPTM é de quase 2 milhões de usuários. De acordo com a CPTM, os passageiros estão sendo avisados sobre a mudança por cartazes, além de avisos sonoros na estação. Para esclarecer dúvidas, os passageiros também podem utilizar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.