Tigre trabalha com psicológico para voltar a vencer os jogos

Da Redação



07/03/2023 | 06:06



Após nova derrota seguida, desta vez na última rodada da fase de grupos no clássico do Grande ABC, o São Benardo FC direciona agora sua prepreparação para trabalhar com o aspecto psicológico dos jogadores. O objetivo é voltar ao caminho das vitórias em busca da classificação contra o Palmeiras, nas quartas de final do Paulistão.



O Tigre ganhou pela última vez no dia 25 de fevereiro, contra o São Paulo. Depois, perdeu para o Náutico pela primeira fase da Copa do Brasil, em 1º de março, e depois para o Água Santa, no domingo.



A equipe retornou aos treinamentos nesta segunda-feira. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, e os demais atletas treinaram com bola. “Nesta semana a parte mental será o principal meio que será trabalhado para podermos voltar a vencer”, disse Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo FC.