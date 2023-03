São Bernardo vai abrir as quartas de final do Paulistão

Das Agências



07/03/2023 | 06:05



Um dia após o término da fase de grupos, a FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu ontem a tabela das quartas de final do Campeonato Paulista. Um dos representantes do Grande ABC na competição com a segunda melhor campanha de todo o torneio, o São Bernardo abre esta etapa. Por outro lado, o Água Santa - outro time da região - fecha esta série de confrontos.



As datas e os horários foram definidos após reunião virtual do Conselho Técnico. Os donos das melhores campanhas, Palmeiras e São Bernardo iniciam a etapa às 19h de sábado, no Allianz Parque, na Barra Funda, na Capital. As quartas de final continuam no domingo com duas partidas. Às 16h, o Corinthians recebe o Ituano na Neo Química Arena, em Itaquera, na Capital. Já RB Bragantino e Botafogo se enfrentam às 19h30, em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid.



O encerramento da etapa será às 20h de segunda-feira, também no Allianz Parque. Como mandante da partida, o São Paulo recebe o Água Santa. Na fase de grupos do Paulista, cerca de um milhão de torcedores compareceram aos 96 jogos programados pela federação. Esse resultado deu uma média de 11 mil espectadores por partida. Apenas Corinthians, São Paulo e Palmeiras somaram um público de quase 750 mil pessoas.



Por uma diferença de menos de 300 pessoas, o time alvinegro terminou com números melhores do que o rival. A presença do público também impulsionou cifras impressionantes registradas nos borderôs. Somados, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo arrecadaram mais de R$ 35 milhões apenas com os ingressos. O montante da arrecadação com os bilhetes também foi refletido nas equipes do interior do Estado.



Os jogos dos grandes times em cidades mais afastadas da capital viraram fonte de receita importante. Nos jogos contra Palmeiras e São Paulo, por exemplo, o Botafogo arrecadou mais de R$ 2,4 milhões. Nos outros quatro duelos realizados como mandante, o clube de Ribeirão Preto conseguiu cerca de R$ 500 mil.