Marcelo saiu e não avisou, afirma Paulinho da Força

O presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, entende que será muito difícil para o deputado federal Marcelo Lima, que se desfiliou da legenda no dia 15 sem dar explicações, conseguir manter o mandato, por ter cometido infidelidade partidária. A direção da sigla entrou com ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) solicitando a perda da cadeira do parlamentar. “Ele simplesmente se desfiliou, procurou o cartório de São Bernardo e não avisou ninguém. Marcelo cometeu erro grave de sair sem discutir com a direção”, disse Paulinho, em entrevista exclusiva ao Diário.



O dirigente partidário comentou ainda que o parlamentar não pode alegar o fato de o Solidariedade ter incorporado o Pros, já que isso não garante automaticamente o passe livre dos deputados. “Ele não poderia ter saído porque não houve fusão e sim incorporação. Dessa forma, não houve nenhuma mudança no estatuto ou no conteúdo programático do partido”, explicou Paulinho, que não conseguiu se reeleger deputado federal no pleito de outubro, e ficou com a primeira suplência.



Para o ex-deputado federal, Marcelo Lima parece não se lembrar que, para garantir o mandato, precisou dos votos dos demais candidatos do Solidariedade. “Ele teve 110.430 votos, mas precisou de outros 200 mil dos demais candidatos, que garantiram o quociente eleitoral. Teve muita gente que arrumou voto para ele se eleger”, disse Paulinho.



No documento protocolado pela sigla no TSE, o Solidariedade argumentou que o ato de desfiliação de Marcelo “foi executado de forma sorrateira, sem prévia comunicação a qualquer membro da direção nacional da legenda ou aos colegas de bancada da Câmara dos Deputados”. Na campanha, Marcelo recebeu R$ 1,72 milhão da direção estadual, o que corresponde a 78% do que o candidato arrecadou.



Paulinho da Força, que deve herdar a cadeira caso Marcelo seja cassado, afirmou que é muito difícil que o parlamentar reverta a situação. “Eu considero burrice o que ele fez. É muito difícil reverter porque há precedentes na Justiça. A lei é muito clara quanto a isso. O mandato é do partido e não do político.” Segundo ele, a decisão deve ocorrer em até dois meses. “Precisa ser rápido porque o partido passa a ter prejuízo com um representante a menos. É uma questão urgente”, disse o presidente.



O ministro Carlos Horbach, relator do caso, determinou a notificação do deputado e a manifestação do Ministério Público Eleitoral sobre o fato. O Diário procurou Marcelo Lima para saber o que achava das declarações de Paulinho Força, mas ele não respondeu.