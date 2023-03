Palavra do Leitor - 7 de março de 2023

Da Redação



07/03/2023 | 06:01



Idosos

O Projeto de Lei 5.383/19 alterou a legislação para considerar as pessoas idosas a partir dos 65 anos. Temos também o Estatuto do Idoso e a lei 10.048/00, que trata sobre a prioridade de atendimento dos mesmos. Porém, expressivo número de idosos não precisa de leis, normativas, estatutos ou outros cuidados especiais e até onerosos para com suas aposentadorias. O que muitos deles clamam, no silêncio de suas amarguras, semiabandono e sofrimentos é que filhos, netos e outros afetos lhes tratem com amizade, carinho, paciência, sensibilidade, dignidade e, o maior de todos, amor incondicional. Ser idoso não deveria ser motivo para sobreviver em um asilo, abrigo, casa de repouso, centro geriátrico ou outro ambiente distante daqueles em situação de vulnerabilidade e desamparo, como são sentenciados a viver, muitas das vezes. Ser idoso não é doença transmissível ou contagiosa, opção ou preferência pessoal desta ou daquela classe social, mas sim futuro em que todos nós estamos destinados a viver. Até certos motoristas de ônibus, descuidados, impacientes e negligentes, serão idosos e aposentados. Existem casos de que muitos idosos são agredidos psicologicamente e até fisicamente e isso lhes traz traumas e certa depressão. Nunca é tarde para rever nossos comportamentos, em relação aos responsáveis por nossas vidas, os idosos.



Cecél Garcia - Santo André



Educação

A educação no Brasil segue ladeira abaixo quando o assunto é a má qualidade do ensino. Na nota do Pisa, exame feito aos 15 anos, a maioria dos alunos demonstrou dificuldades para ler gráficos, identificar a ideia principal de um texto, resolver problemas com números inteiros ou entender uma experiência científica simples. O governo atual destinou R$ 10 bilhões para o reajuste da merenda escolar e anunciou aumento no valor das bolsas de pós-graduação. Com a pandemia tivemos perda de aprendizagem das crianças em todo País. A continuar no mesmo ritmo, demoraremos uma década para chegar ao nível do Chile e três décadas para alcançar nações como Japão e Portugal. Nunca é demais lembrar que nossos governantes têm como matéria-prima os pobres. E será que interessa a eles acabar com a pobreza? Como justificar os bilhões que pegam e nada fazem para diminuir esse câncer, em que se tornou a educação brasileira?



Izabel Avallone - Capital



Dilma Rousseff

Fica cada vez mais escancarado que o L, que vive vociferando de Norte a Sul e de Leste a Oeste do País, está sem rumo, perdeu a vergonha na cara e o bom senso, se é que algum dia teve. Quer emplacar seu poste, a gerentona Dilma, estocadora de vento e saudadora da mandioca, para ser a ‘presidenta’, como gostava de ser chamada, do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), o banco dos Brics, formado por Brasil, Rússia, India, China e África do Sul. Será que esta instituição, que tem como objetivo gerir e administrar os recursos para financiamento de obras que contribuam para o desenvolvimento dos países membros, é tão meia-boca assim que possa abrigar uma figura deste naipe, com salário mensal em torno de R$ 290 mil? Lembramos que ela já levou duas lojinhas de quinquilharias de R$ 1,99 à falência no Rio Grande do Sul e o Brasil ao fundo do posso mais recentemente. Se não fosse impichada, teríamos caído num abismo que só Deus sabe quando sairíamos dele. Vale destacar que o atual presidente dos Brics, Marcos Troyjo, tem mandato até 2025 e não faz nenhum sentido esta troca agora. Será que o L terá uma partezinha deste polpudo salário?



Mauri Fontes - Santo André



Santos

Lamentável ver que, justo na temporada em que está homenageando o seu maior ídolo, Pelé, o Santos deu um vexame gigantesco ao ficar de fora, pela terceira vez seguida, das quartas de final do Paulistão (Esportes, ontem)!



Soraia C. Pêra - São Bernardo