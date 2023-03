Negligência em São Caetano

Da Redação



O episódio de negligência a aluno de 5 anos diagnosticado com transtorno do espectro autista ocorrido na rede municipal de ensino de São Caetano, que ilustra reportagem publicada nesta edição do Diário, comprova de forma cabal o modo inaquedado como a Prefeitura trata a questão dos estudantes com necessidades especiais. Não se trata da primeira denúncia envolvendo o assunto, que começou a ganhar corpo no momento em que a gestão da secretária de Educação, Minéa Paschoaleto Fratelli, decidiu, sem levar em consideração a argumentação contrária de pais e responsáveis, fechar a EEB (Escola de Educação Básica) Anne Sullivan, unidade referência neste tipo de atendimento na cidade.



É insensato e desumano o tratamento que o governo são-caetanense destinou ao aluno, diagnosticado com autismo em tamanho grau que necessita de acompanhamento especial diariamente. Mesmo recebendo laudo médico que informava claramente as condições singulares do estudante, a Secretaria de Educação matriculou o garoto, sem a assistência exigida por profissional qualificado, na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Fernando Piva. Desacompanhado de quem pudesse auxiliá-lo adequadamente, o garoto teve uma crise forte com apenas 15 minutos de aula. Diante da incúria da Prefeitura, não restou outra alternativa aos pais além da de procurar o Ministério Público.



Causa espécie o tratamento que o governo vem destinando à educação, um dos setores que sempre mereceram atenção especial na cidade. É preciso ressaltar sempre que São Caetano não erra ao investir em inclusão. Já foi dito aqui mesmo neste espaço que a medida vai ao encontro da regulamentação federal que determinou o fim das classes especiais e escolas específicas para alunos com deficiência em todo o território nacional, de modo a estimular a integração e a convivência entre crianças nas unidades regulares e acabar com qualquer tipo de exclusão. As falhas – graves – de Minéa Paschoaleto Fratelli são negar-se ao diálogo com os pais e não garantir acompanhamento profissional a esses estudantes.