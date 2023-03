MPF diz que Receita só denunciou apreensão de joias após reportagem do Estadão

06/03/2023 | 21:49



O Ministério Público Federal (MPF) pediu nesta segunda-feira, 6, que a Receita Federal encaminhe 'todas as informações disponíveis' sobre a entrada das joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita para primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Os itens foram apreendidos pela Receita Federal em outubro de 2021, quando um então assessor do Ministério das Minas e Energia tentou passar pela alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sem declarar as peças. O conjunto com colar, brincos, relógio e anel da marca suíça Chopard é avaliado em R$ 16,5 milhões.

O MPF veio a público dizer que a Receita Federal só denunciou o caso na última sexta-feira, 3, depois que o Estadão revelou a apreensão. O órgão afirma que recebeu apenas um 'relato simples' e que precisa de mais informações.

"A Receita Federal apresentou denúncia ao MPF, apenas com um relato simples, na última sexta-feira (3/3), após reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo. É necessário agora que a Receita forneça todas as informações de que dispõe para que o MPF possa analisar e decidir o encaminhamento do caso. Para evitar prejuízos à apuração, o procedimento segue sob sigilo", diz o comunicado divulgado pelo MPF.

As informações cobradas da Receita Federal vão servir para subsidiar a investigação sigilosa preliminar sobre o caso.