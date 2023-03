Preta Gil fala sobre tratamento contra o câncer: 'Vim para dizer que estou bem'

06/03/2023 | 19:51



A cantora Preta Gil usou o Instagram para trazer um relato sobre o tratamento contra um câncer no intestino, revelado por ela no início deste ano. A artista passa por sessões de quimioterapia e afirmou que já está na metade do processo.

Preta escreveu uma legenda para o vídeo: "Vim dividir minhas vivências com vocês respondendo algumas perguntas que mais estou recebendo durante esse período."

Ela afirmou estar bem e contou um pouco mais sobre o tratamento. "Vim para dizer que estou bem, completei o meu quarto ciclo de quimioterapia, ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimioterapias, ainda tem mais quatro. Depois, eu faço mais cinco semanas de radioterapia", iniciou a artista.

"Estou no meu processo de cura. A minha intenção é trocar informação para que todos nós fiquemos bem."

Amigos e fãs demonstraram apoio à artista. "Saúde, paz e muito amor", desejou a cantora Fafá de Belém. "Preta, nós te amamos! E estamos torcendo, rezando, mentalizando, pedindo! Você é Divina!", escreveu o comentarista de carnaval Milton Cunha.