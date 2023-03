Retrospecto contra Ituano e fator casa animam Corinthians por vaga na semifinal

06/03/2023 | 19:40



O Corinthians tem grandes motivos para confiar em bom desempenho nas quartas de final contra o Ituano. Além do ótimo desempenho caseiro, com cinco vitórias e um empate na atual edição do Paulistão, o clube costuma se dar bem contra a equipe de Itu: são 12 jogos sem derrotas no confronto.

O Ituano ganhou somente três vezes do Corinthians na história de 33 partidas. A última vez faz mais de 16 anos: um 2 a 1 no Pacaembu, em janeiro de 2007. De lá para cá, o time da capital somou 10 vitórias e apenas dois empates, com 22 gols marcados, média acima de dois.

Ganhar na Neo Química Arena domingo, às 16 horas, é obrigação. Um triunfo corintiano, além de garantir vaga nas semifinais, ainda jogaria pressão sob o São Paulo, que enfrenta o Água Santa na segunda-feira. Os rivais somam 23 pontos e o Corinthians iria a 25 com a vitória. Desta maneira, os comandados de Fernando Lázaro torceriam por uma decisão nos pênaltis, após empate, para mandar o jogo novamente em seu estádio.

Fernando Lázaro não tem problemas para escalar a equipe diante do Ituano.

Então pendurados, Cássio, Roni e Adson foram poupados na última rodada e retornam. Já os demais titulares escalados diante do Santo André não devem ser problemas.

Renato Augusto foi o único que deixou o gramado com problemas, após alegar dores no joelho. Mas Fernando Lázaro já adiantou que tudo não passou de um desgaste e o meia deve ser o maestro na Neo Química Arena.

Apesar da supremacia diante do Ituano, o alerta é para o time não sair atrás do confronto como ocorreu no último encontro, no Paulistão de 29022. Naquele jogo do Novelli Júnior. O Ituano fez 1 a 0 e depois ainda abriu nova vantagem, por 2 a 1, até vir a virada, por 3 a 2. Lázaro sabe que abrir vantagem quebrará a possível retranca do time do interior. Empate leva a decisão para pênaltis, assunto proibido no alvinegro.