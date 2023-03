Luísa Sonza curte festa acompanhada de cantor apontado como seu affair

06/03/2023 | 19:10



Tá rolando! Luisa Sonza curtiu a festa de um amigo muito bem acompanhada. Além de estar ao lado de suas amigas, Thelma Assis e Karol Conká, a loira apareceu com o ex-jogador e cantor Nilo Froelich.

O momento, que rolou no último dia 5 de março, foi compartilhado por Karol Conká nas redes sociais. Nilo apareceu atrás de Sonza usando uma camiseta branca, corrente no pescoço e com a expressão séria.

Ainda sem assumir o romance publicamente, os dois já foram flagrados em julho de 2022 por um internauta enquanto deixavam um restaurante abraçados. Nos últimos dias eles posaram agarradinhos na casa da cantora no Rio Grande do Sul.