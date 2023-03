Bolsas de NY fecham mistas, após risco de recuperação aos juros dos Treasuries

06/03/2023 | 18:31



As bolsas de Nova York devolveram boa parte dos ganhos da abertura e fecharam mistas nesta segunda-feira, 6, diante da recuperação dos juros dos Treasuries. As perspectivas de política monetária restritiva nos Estados Unidos por um período prolongado dificultaram a sustentação do ímpeto positivo.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,12%, a 33.431,44 pontos; o S&P 500 avançou 0,07%, a 4.048,42 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,11%, a 11.675,74 pontos.

As três referências iniciaram o dia em alta consistente, mas não resistiram ao avanço dos rendimentos de títulos públicos americanos ao longo da sessão. "As ações provavelmente não poderão ter um rali significativo até ouvirmos o presidente do Fed, Jerome Powell", afirmou o analista Edward Moya, da Oanda, em referência aos pronunciamentos no Congresso dos EUA esperados para amanhã e quarta-feira.

Entre os destaques hoje, a ação da Snap disparou 9,48%, após um senador americano anunciar planos de uma proposta que pode proibir o uso do rival TikTok nos EUA.

Por outro lado, Boeing caiu 1,48%, diante de relatos de atrasos na entrega de aeronaves. Já Spirit Airlines cedeu 8,76%, depois que o CEO da JetBlue (+0,96%), Robin Hayes, revelou que espera que a companhia seja alvo de um processo antitruste nos EUA para bloquear a fusão das duas empresas.