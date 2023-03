Neymar Jr. passará por cirurgia e ficará até quatro meses afastado dos gramados

06/03/2023 | 18:10



Durante os próximos dias, Neymar Jr. passará por uma cirurgia, em Doha, no Catar, para recuperar os ligamentos do tornozelo direito. A recuperação do jogador pode demorar de três a quatro meses. Em nota oficial à imprensa, Paris Saint-Germain, o time do brasileiro, confirmou a cirurgia.

Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos.

O jogador fez um post em seu Instagram garantindo que sua volta será digna de toda a espera.

Vou voltar mais forte, escreveu na legenda.