Namorado de vereadora morta no Ceará já havia sido preso por porte ilegal de arma

Após a morte de Rickson Pinto e da namorada, a vereadora de Juazeiro do Norte Yanny Brena, constatou-se que ele já tinha sido preso por posse ilegal de arma de fogo.

A ocorrência aconteceu em novembro de 2018, quando o rapaz foi flagrado com a arma. Ele tornou-se réu na justiça, após ser denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em 2019. A justiça acatou a denúncia e Rickson passou a ser réu no processo.

Na ocasião da prisão pela posse da arma, a polícia encontrou munições, o que também constitui ilegalidade. Rickson chegou a negar ser o dono da arma, mas depois confessou ter a posse do armamento. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 2 mil. No ano passado, a justiça chegou a confirmar a denúncia, mas a chamada audiência de instrução e julgamento não chegou a ser realizada.

Na sexta-feira, 3, os corpos de Rickson e de Yanny foram encontrados na casa dela, em Juazeiro do Norte. A polícia está investigando o caso.

Uma das linhas de investigação é a de feminicídio seguido de suicídio, já que havia marcas de luta corporal nos corpos dos dois.

Apesar de nenhuma arma ter sido encontrada no local, e nem marcas de ferimentos por arma de fogo, a polícia ainda busca confirmar a suspeita de que Rickson teria tentado comprar um revólver poucos dias antes do ocorrido.