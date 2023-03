São Bernardo promove Semana da Mulher com exames de prevenção ao câncer

Da Redação



A Prefeitura de São Bernardo realiza, entre esta segunda e sexta-feira (6 a 11/3), a Semana da Mulher, com oferta de exames de prevenção ao câncer de colo de útero e de mamas e demais exames de atenção à saúde feminina. A ação é realizada nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, por agendamento, conforme disponibilidade de demanda em cada unidade. A ação faz parte da programação do Março Lilás e do Dia Internacional na Mulher, lembrado em 8 de março.

No sábado (11/3), Dia D, além de todas as atividades de prevenção da saúde da mulher nas 33 UBSs, a Carreta da Mamografia ofertará o exame por livre demanda, das 8h às 17h, com último bloco de atendimento às 16h, na Praça da Matriz (Rua Marechal Deodoro). Neste dia, serão distribuídas 40 senhas na parte da manhã e outras 40 na parte da tarde. Para a realização da mamografia, mulheres de 50 a 69 anos não precisam apresentar o pedido médico. As demais faixas etárias devem estar com a solicitação em mãos.

Além da busca ativa pelas pacientes que estão sem os exames de rotina em dia, as UBSs ofertarão rodas de conversa, orientações sobre a inserção de dispositivo intrauterino (DIU), atualização da situação vacinal, inclusive contra o HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos e vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos, inclusive no Dia D, rastreamento do câncer bucal, com o programa Abre a Boca para a Saúde, entre outras atividades, conforme a agenda de cada unidade.