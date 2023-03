Brasileirão Feminino 2023: casa de apostas aponta Corinthians como favorita

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/03/2023



Foi dada a largada para a principal competição nacional de clubes femininos. O Brasileirão Feminino 2023 entra na sua décima primeira edição. E a Betfair, incentivadora e patrocinadora das equipes femininas do Palmeiras e do Cruzeiro, analisa quem são as favoritas para a conquista na edição deste ano.

O Brasileirão Feminino 2023 é disputado em duas fases. O torneio mescla o sistema de pontos corridos, com todas as 16 equipes se enfrentando, e o mata-mata, disputado entre os oito primeiros colocados da primeira fase. O campeão e o vice ganharão o direito de disputar a Libertadores Feminina em 2024.

O atual campeão é o Corinthians, que detém a hegemonia de conquistas no cenário nacional. Foram quatro títulos (2018, 2020, 2021 e 2022) nos 10 torneios realizados desde 2013. De todos os clubes campeões do Brasileirão, apenas o Flamengo (2016) não é paulista. A Ferroviária de Araraquara conquistou duas taças (2014 e 2019). Centro Olímpico (2013), Rio Preto (2015) e Santos (2017) completam a lista.

Segundo a análise da Betfair, o Brasileirão Feminino 2023 tem o atual campeão como maior favorito ao título, com 37% de probabilidade de vencer novamente neste ano. O Palmeiras tem 24% de chances de erguer a taça pela primeira vez, seguido do Internacional, com 17%. Confira as chances de cada clube:

Corinthians – 37% Palmeiras – 24% Internacional (RS) – 17% Flamengo – 8% Santos – 6% Ferroviária – 4% Cruzeiro – 3% Demais times – menos de 1% de chances