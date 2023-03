Potter aposta em reviravolta do Chelsea sobre Borussia: 'Temos de ser positivos'

06/03/2023 | 14:33



Graham Potter revelou dia desses que ele e seus filhos estavam recebendo ameaças de morte de torcedores por causa dos resultados ruins do Chelsea. Neste terça-feira, a equipe define seu futuro nas oitavas de final da Liga dos Campeões e o treinador aposta em reviravolta na série com o Borussia Dortmund e apelou pelo apoio da torcida para a missão.

Depois de levar 1 a 0 na Alemanha, a equipe terá de ganhar em Stanford Bridge por dois gols de diferença para avançar sem necessidade de prorrogação e pênaltis. Dirigindo um time acostumado a viradas nos últimos anos, Potter esbanja otimismo em novo grande feito em Londres.

"Temos que jogar bem e ser positivos. É uma ocasião especial para tentarmos chegar às quartas de final da Liga dos Campeões", disse Potter em coletiva nesta segunda-feira. "Tivemos alguns jogos em que poderíamos ter marcado mais de um gol e precisamos dessa exibição amanhã (terça-feira) à noite", advertiu.

O treinador aposta na força das arquibancadas de Stanford Bridge para a classificação. A minimiza as cobranças. "Os torcedores sempre têm o direito de expor suas opiniões e estão sofrendo como todos nós. Eles querem que o time passe e progrida, e sabem o quanto são importantes. Queremos dificultar as coisas para o Dortmund e eles vão ajudar nisso", cobrou.

Apesar da confiança, o técnico prega total respeito ao time alemão, brigando por a ponto com o poderoso Bayern de Munique pelo título do Campeonato Alemão. "Estamos jogando contra um time de ponta, um time que está em uma boa posição com as vitórias que conquistou. Mas nossos meninos estão em um bom lugar e motivados. Queremos dar o nosso melhor."