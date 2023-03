Mariana Rios é confirmada como apresentadora em novo reality interativo da Record

06/03/2023 | 14:10



Mariana Rios, de 37 anos de idade, foi confirmada como a grande estrela que vai apresentar um novo reality show da Record TV, intitulado A Grande Conquista. Para além de confinar famosos e anônimos, o game show promete ser interativo, de modo que o público tem o total controle de quem entra, quem sai e quem ganha o prêmio final no valor de um milhão de reais.

Durante uma bate-papo no Domingo Espetacular, a atriz deu alguns detalhes sobre o programa que contará com duas fases. A primeira é uma seleção que acontecerá por votação no portal do R7 e a outra é uma triagem com mais de 70 participantes que, confinados numa vila do tipo acampamento militar, passarão por diversos tipos de provas de resistência para tentar uma vaga na mansão, local onde deve ocorrer a segunda fase do programa. Ao todo, 86 pessoas concorrem para ocupar 20 vagas na mansão.

- Esse é meu segundo programa [como apresentadora] que também é um formato original da Record. Ter essa oportunidade é maravilhoso. O público estará presente o tempo todo durante o programa e não só na votação, mas também em dar palpite do tipo: ah eu quero tirar essa pessoa daqui, colocar essa pessoa ali, quero falar algo sobre uma prova.

E não vai ter moleza! Ainda durante a entrevista, foram revelados cada detalhe da vila, que é um espaço com três casas, onde a comida é racionada e os participantes deverão encarar dinâmicas super difíceis e passar alguns perrengues para conquistar o direito de ir para a mansão.

A casa é um ambiente extremamente luxuoso, mas o jogo não promete ser nada fácil para os participantes que deverão criar estratégias para vencer. Vale lembrar que A Grande Conquista está com inscrições abertas para sua primeira temporada, pessoas de todo país podem tentar a sorte.